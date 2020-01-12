Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский масс-старт. LIVE

На UA-Футбол читайте текстовую онлайн-трансляцию второго в сезоне масс-старта у женщин в рамках четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия). Биатлонистки выйдут на старт в 13:45 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями масс-старта с Еленой Пидгрушной вы можете вместе с UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Посты добавляются автоматически, вам не нужно обновлять страницу. Если вы не видете лайв, то пожалуйста, временно отключите блокировщики рекламы.

На UA-Футбол вы всегда можете найти свежие новости из мира биатлона и результаты всех гонок Кубка мира. Также у нас доступен полный календарь Кубка мира и актуальная ситуация в общем зачете Кубка мира у мужчин и женщин.