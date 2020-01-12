Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужской масс-старт. LIVE

На UA-Футбол читайте текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки с массового старта на четвертом этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия). Биатлонисты на 15-километровую дистанцию с четырьмя огневыми рубежами отправятся в 15:30 по киевскому времени.

Следить событиями масс-старта при участии Дмитрия Пидручного и Артема Примы вы можете вместе с UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Посты добавляются автоматически, обновлять страницу не нужно. Если вы не видете лайв, то временно отключите блокировщики рекламы.

На UA-Футбол всегда доступны актуальные новости мира биатлона. Также у нас вы можете ознакомиться с полным календарем гонок Кубка мира и текущей ситуацией в общем зачете Кубка мира в мужской и женской классификациях.