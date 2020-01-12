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Мартен Фуркад: Бежать на втором этапе - это совсем другая стратегия в гонке

Биатлон
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Комментарий французского биатлониста

Мартен Фуркад: Бежать на втором этапе - это совсем другая стратегия в гонке
UA-Футбол
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Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о своих впечатлениях от эстафеты на четвертом этапе Кубка мира 2019/2020 в немецком Оберхофе. Его слова цитирует Матч ТВ:

"Бежать на втором этапе - это совсем другая стратегия в гонке. Не было никакого расчета, нужно было сократить как можно больше отставание.

Я думаю, мы с Эмильеном (Жакленом) выбрали плохие лыжи. Было очень тяжело, особенно на спуске, там у меня лыжи работали просто катастрофически", - сказал Мартен.

Напомним, что женская сборная Украины заняла шестое место в эстафетной гонке.

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В статье: Мартен Фуркад
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