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Мартен Фуркад: Бежать на втором этапе - это совсем другая стратегия в гонке
Комментарий французского биатлониста
Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о своих впечатлениях от эстафеты на четвертом этапе Кубка мира 2019/2020 в немецком Оберхофе. Его слова цитирует Матч ТВ:
"Бежать на втором этапе - это совсем другая стратегия в гонке. Не было никакого расчета, нужно было сократить как можно больше отставание.
Я думаю, мы с Эмильеном (Жакленом) выбрали плохие лыжи. Было очень тяжело, особенно на спуске, там у меня лыжи работали просто катастрофически", - сказал Мартен.
Напомним, что женская сборная Украины заняла шестое место в эстафетной гонке.