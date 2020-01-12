Сергей Семенов о эстафете: Я вообще не видел гонку, кто как стрелял и бежал

Украинский биатлонист, бронзовый призер чемпионата мира 2016 в спринте Сергей Семенов поделился впечатлениями от эстафетной гонки на четвертом этапе Кубка мира 2019/2020 в немецком Оберхофе. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

"Я действительно не видел вообще гонку и не знаю, как ребята отстрелялись и пробежали. Я размялся, пришел, взял эстафету и побежал, поэтому на меня не влияло, какое это место и кто ведет в гонке.

Так получилось, что последние два года я был не в лучших кондициях, поэтому в первую очередь настраиваюсь сейчас конкретно на какие-то гонки. В этом году - это чемпионат мира. Все, что до этого - более контрольные старты и подводка" - сказал Семенов.

Напомним, что женская сборная Украины заняла шестое место в эстафете.