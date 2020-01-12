Тренер сборной Украины: На Рупольдинг планируем изменения в составе эстафеты

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Валерий Лесников прокомментировал выступление своих подопечных в эстафетной гонке в Оберхофе и рассказал о планах на будущее. Его слова цитирует UA:Биатлон:

О выступлении Меркушиной:

Начало у Меркушиной не сложилось, но в дальнейшем нам удалось выйти сухими из воды. Болезнь Насти сыграла роль в ее выступлении. Все же она еще не восстановилась как следует функционально.

Это все влияет на качество стрельбы. Ей очень тяжело дался финальный отрезок, но Настя сделала все от нее зависящее в этой ситуации. Такое бывает, поэтому не стоит никого в этом обвинять.

Просто следует учитывать этот момент. Конечно, исправлять эти ошибки, чтобы не было такого на чемпионате мира.

О итоге эстафеты:

Шестой результат в такой борьбе - это очень хорошо. Первые три сборные сегодня, пожалуй, были недостижимы. Но мы очень хорошо стреляли и показывали хороший ход.

О формировании четверки на эстафету в Рупольдинге:

На Рупольдинг планируем изменения в составе эстафеты. На этом этапе не будет запасной спортсменки. Мы дадим ей возможность принять участие в Кубке IBU - там тоже замечательная соревновательная программа.

Тем более такие два старта мы рассматриваем как площадку для формирования команды на чемпионат мира.

О кадровых изменениях в женской сборной Украины:

Наверное, именно Меркушину мы отправим на Кубок IBU в Орсбли (Словакия). Остальная пятерка поедет в Рупольдинг. На этап в Поклюке у нас запланированы изменения. Там места освобождаются и лучших девушек из Кубка IBU мы пригласим на Кубок мира.

Напомним, что мужская сборная Украины заняла 10 место в эстафете.