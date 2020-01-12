Оберхоф. Масс старт. Пидгрушная неудачно выступает в гонке, Макаряйнен побеждает

Сегодня, 12 декабря в немецком Оберхофе заканчивается четвертый этап Кубка мира 2019/2020 двумя гонками с массовым стартом.

Первыми на дистанцию ​​вышли женщины. Победу в гонке одержала финка Кайса Макаряйнен, второй стала представительница Норвегии Тирил Экхоф, бронза у ее соотечественницы Марте Олсбю-Ройзеланд.

Украину в этой дисциплине представила Елена Пидгрушная. Она на финише стала 18-ой, допустив 6 промахов и средне пройдя по дистанции.

Кубок мира. Оберхоф

4 этап

Масс старт

Женщины

1. Кайса Макаряйнен (1+0+0+0)

2. Тирил Екхоф (0+0+3+1) (+30,2с.)

3. Марте Олсбю-Ройзеланд (1+0+1+1) (+35,0с.)

.

.

.

18. Елена Пидгрушная (2+1+1+2) (+2.26,6с.)

Напомним, что сегодня в 15.30 на старт выйдут мужчины. Нашу страну будут представлять Артем Прима и Дмитрий Пидручный.