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Оберхоф. Масс старт. Пидгрушная неудачно выступает в гонке, Макаряйнен побеждает
Результаты гонки с массовым стартом
Сегодня, 12 декабря в немецком Оберхофе заканчивается четвертый этап Кубка мира 2019/2020 двумя гонками с массовым стартом.
Первыми на дистанцию вышли женщины. Победу в гонке одержала финка Кайса Макаряйнен, второй стала представительница Норвегии Тирил Экхоф, бронза у ее соотечественницы Марте Олсбю-Ройзеланд.
Украину в этой дисциплине представила Елена Пидгрушная. Она на финише стала 18-ой, допустив 6 промахов и средне пройдя по дистанции.
Кубок мира. Оберхоф
4 этап
Масс старт
Женщины
1. Кайса Макаряйнен (1+0+0+0)
2. Тирил Екхоф (0+0+3+1) (+30,2с.)
3. Марте Олсбю-Ройзеланд (1+0+1+1) (+35,0с.)
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18. Елена Пидгрушная (2+1+1+2) (+2.26,6с.)
Напомним, что сегодня в 15.30 на старт выйдут мужчины. Нашу страну будут представлять Артем Прима и Дмитрий Пидручный.