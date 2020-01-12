Оберхоф. Масс старт. Пидручный и Прима финишируют низко, Фуркад побеждает

Сегодня, 12 декабря гонкой с массовым стартом завершился четвертый этап Кубка мира 2019/2020 в немецком Оберхофе.

Победу в дисциплине праздновал француз Мартен Фуркад, вторым стал немец Арнд Пайфер, бронзовая награда у еще одного француза Симона Дестье.

Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Дмитрий Пидручный, который промазал 4 раза, не быстро шел дистанцией и финишировал в итоге 15-м. Артем Прима имел 5 неточных выстрелов, по дистанции шел откровенно медленно и на финише был 24-м.

Кубок мира. Оберхоф

4 этап

Масс старт

Мужчины

1.Мартен Фуркад (0 + 1 + 0 + 1)

2. Арнд Пайфер (0 + 0 + 2 + 1) (+20,1с.)

3. Симон Дестье (0 + 1 + 0 + 2) (+20,3с.)

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15. Дмитрий Пидручный (2 + 1 + 1 + 0) (+1.18,4с.)

24. Артем Прима (1 + 1 + 1 + 2) (+2.28,7с.)