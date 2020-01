Неудачное возвращение Меркушиной и Семенова, успехи Фуркада и Норвегии. Чем запомнился этап Кубка мира в Оберхофе

Биатлон-2019/20. Календарь кубка мира

Биатлон-2019/20. Общий зачёт Кубка мира

Оберхоф традиционно встретил Кубок мира недружественной погодой с регулярными дождями и густым туманом. В Тюрингии сборная Украины выступила на стабильном среднем уровне, а этап стал территорией норвежских эстафет и лично Мартена Фуркада.

Мужчины

Дмитрий Пидручный. Лидер сборной в связи с рождением второго ребенка в Оберхофе выступил только в масс-старте, заняв 15-е место при четырех кругах штрафа и 21-й скорости на лыжне. После провала в спринте Эстерсунда Пидручный в седьмой личной гонке подряд неизменно попадает в топ-25. Стабильность украинца впечатляет, но после триумфа на чемпионате мира мы все же ждем от него более высоких результатов.

Артем Прима. После новогодних праздников Прима провел хороший этап и вплотную подобрался к топ-30 общего зачета Кубка мира. В спринте Артем даже с кругом штрафа и низкой скорострельностью впервые за год попал в топ-15, а в эстафете с одним дополнительным патроном отыграл четыре позиции. Масс-старт немного смазал общее впечатление – Прима на лыжне вошел в тройку худших, а на стрельбище не закрыл пять мишеней и проиграл Фуркаду 2,5 минуты.

Сергей Семенов. Дебют Семенова в Кубке мира 2019-2020 не удался – в спринте ветеран при одной осечке на лежке стал 46-м (72-й по лыжному ходу при позднем стартовом номере), а на финальном этапе эстафеты на стойке привез круг штрафа, что стоило Украине борьбы за шестое место. Сейчас Сергей не концентрируется на результате и рассматривает гонки Кубка мира через призму подготовки к чемпионату мира в Антхольце. Время на раскачку у Семенова пока есть, но оно таит с каждым днем, а прогресса пока не видно.

Артем Тищенко. На старте сезона Тищенко чередовал стабильные выступления в эстафетах с провалами в личных гонках. В Оберхофе у Артема все вышло с точностью до наоборот – в спринте украинца от первого за год попадания в очковую зону отделила лишь одна секунда, а в эстафете он после впечатляющего старта перед вторым огневым рубежом переоценил свои силы на лыжне и заехал на два круга штрафа. На лыжне Тищенко не прибавил – Артем как проигрывал Фуркаду две минуты в спринтах, так и проигрывает.

Антон Дудченко. Дебютант Кубка мира приехал в Оберхоф с четырьмя подряд гонками в очках, но продлить свою серию ему не удалось. В спринте Дудченко с тремя промахами и 67-м ходом на лыжне финишировал лишь в восьмом десятке. А вот с первой в карьере эстафетой Антон справился на все 100% – на третьем этапе украинец при одном дополнительном патроне с абсолютно лучшей скорострельностью прорвался с 18-го места на 12-е.

Богдан Цымбал. Премьерное выступление Цымбала в Кубке мира лишний раз напомнило о том, какова пропасть между элитным дивизионом и Кубком IBU. В конце декабря Богдан в Обертиллиахе стал 5-м в спринте, а в Оберхофе в аналогичной гонке не попал даже в топ-100. На лыжне Цымбал проиграл целую вечность даже середнякам калибра Тищенко и Дудченко. В общем, Кубок мира для Богдана пока не по зубам.

Женщины

Елена Пидгрушная. На фоне солидного Хохфильцена и Анси в Оберхофе Пидгрушная сделала шаг назад в личных гонках. В спринте Елена с двумя осечками на стойке и 42-м ходом на лыжне финишировала в подвале очковой зоны, а в масс-старте с шестью незакрытыми мишенями проиграла семерым соперницам с большим количеством штрафных кругов и довольствовалась 18-м местом. Стрельбище Оберхофа Пидгрушная раскусила только в эстафете – с двумя нулями и третьей скорострельностью капитан сборной на финишном этапе подняла команду на достойное шестое место.

Юлия Джима. Джима в Оберхофе с третьей попытки впервые в сезоне заехала в топ-20 в спринте и отрезками порадовала своей формой. На последнем круге гонки киевлянка показала 13-е время на лыжне, опередив Вирер, Хекки, Миронову, Давидову, Тандервольд и других хороших лыжниц. В эстафете Джиме пришлось спасать ситуацию после провала Меркушиной – Юлия при одном лишнем выстреле отыграла шесть позиций и на несколько секунд сократила отставание от топ-6.

Жаль, что на столь зависимом от стрельбы этапе Юлия Джима пробежала всего одну личную гонку. Есть ощущение, что в масс-старте стрелковая подготовка могла обеспечить ей очень хорошую итоговую позицию.

Валя Семеренко. Ногами Семеренко в Оберхофе стала лучшей среди украинок – в спринте Валя даже с двумя кругами штрафа попала в топ-25 (третий лучший результат в сезоне), а в эстафете на третьем этапе при трех дополнительных патронах отыграла четыре позиции и ходом уступила всего 20 секунд Марте Олсбю-Ройселанд. Новогодняя пауза положительно сказалась на кондициях Семеренко. Ждем продолжения в Рупольдинге.

Анастасия Меркушина. Для Меркушиной Оберхоф превращается в черную метку – в прошлом году Анастасия на финальном этапе эстафеты на стойке привезла два круга штрафа, а в этот раз добавила еще один, что исключило Украину из борьбы за призовое место. В личной гонке Меркушина также провалилась – 46-е место в спринте при худшей среди украинок скорости на лыжне.

Неудовлетворительное возвращение на Кубок мира дорого обошлось Меркушиной – Анастасия с прицелом на чемпионат мира пропустит Рупольдинг и не выступит на ближайших этапах Кубка IBU.

Вита Семеренко. Семеренко в третьем спринте подряд не может попасть в топ-50. Это превращается в тенденцию с привкусом двойных стандартов, ведь после аналогичных неудач Меркушину ждала ссылка в Кубок IBU. В своей единственной гонке в Оберхофе Семеренко при неприлично долгой стрельбе (+30 секунд относительно Меркушиной) ходом проиграла сестре целую минуту.

MVP этапа – Мартен Фуркад (Франция)

Отсутствие Йоханнеса Бё развязало Фуркаду руки – француз получил возможность работать в комфортном для себя темпе и впервые с января 2018 года забрал все личные гонки на этапе Кубка мира. Фуркад должен был остаться в Оберхофе непобежденным, если бы не провал Эмильена Жаклена на первом этапе эстафеты. Свой отрезок командной гонки новый лидер Кубка мира прошел безупречно, подняв Францию на 16 (!) позиций.

Если Мартен Фуркад после этапа в Рупольдинге увеличит свой отрыв от Бё-младшего как минимум до 100 очков, то станет фаворитом в битве за свой девятый Большой хрустальный глобус. При нынешней форме для француза это более чем осуществимая задача.

Лыжница этапа – Дениз Херрманн (Германия)

Немка на домашнем этапе ногами выиграла спринт и масс-старт, а в эстафете в заочной борьбе уступила только Кайсе Макаряйнен, да и это поражение можно назвать условным, поскольку в концовке гонки Германия уже не могла улучшить свое положение, а потому Херрманн вряд ли работала на своем максимуме.

Снайпер этапа – Кайса Макаряйнен (Финляндия)

Ветер в Оберхофе порой откровенно издевался над спортсменами, и кто бы мог подумать, что в таких условиях выстрелит Кайса Макаряйнен, которая в и в штиль редко проходит гонки без обильного посещение штрафных кругов.

То, что Кайса сделала на финальной стойке в победном масс-старте, позволяет нам закрыть глаза на три ее промаха в спринте. Ветер буквально выбивал винтовку из рук финка, но Макаряйнен каким-то чудом закрыла все мишени и отправилась на круг почета перед своей первой победой с декабря 2018 года.

Unbelievable discipline on the shooting range in the wind for Kaisa Makarainen! She is heading for her first win of the season! #OBE20 Watch it now on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/XI8sGqdUaL