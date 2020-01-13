Пидручный: Не показал тот результат, который я бы хотел

Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный прокомментировал результаты выступления в масс-старте в Оберхофе (15-е место) и заявил, что намерен прогрессировать в ближайших гонках:

"Не показал тот результат, который я бы хотел, но гонка неплохая. Долго отдыхал, может именно из-за этого выглядел лучше на лыжне. Но было тяжело, почувствовал паузу в соревнованиях. Довольно большая работа выполнена во время новогоднего перерыва. Уверен, что с каждым стартом будем прибавлять в темпе.

Не хотел пропускать гонки и хотел быть с командой и стартовать во всех соревнованиях. Но Юрай настаивал, чтобы я поехал домой. Он сказал, что тогда этой возможности больше не будет. Вот и я поехал, чтобы увидеть новорожденного сына и провести некоторое время со своей семьей".