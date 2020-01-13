  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Пидручный: Не показал тот результат, который я бы хотел
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пидручный: Не показал тот результат, который я бы хотел

Биатлон
(1 голосов)

Спортсмен рассчитывал на более высокие результаты

Пидручный: Не показал тот результат, который я бы хотел
Новина українською

Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный прокомментировал результаты выступления в масс-старте в Оберхофе (15-е место) и заявил, что намерен прогрессировать в ближайших гонках:

"Не показал тот результат, который я бы хотел, но гонка неплохая. Долго отдыхал, может именно из-за этого выглядел лучше на лыжне. Но было тяжело, почувствовал паузу в соревнованиях. Довольно большая работа выполнена во время новогоднего перерыва. Уверен, что с каждым стартом будем прибавлять в темпе.

Не хотел пропускать гонки и хотел быть с командой и стартовать во всех соревнованиях. Но Юрай настаивал, чтобы я поехал домой. Он сказал, что тогда этой возможности больше не будет. Вот и я поехал, чтобы увидеть новорожденного сына и провести некоторое время со своей семьей".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Пидручный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...