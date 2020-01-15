Журавок и Труш завоевали бронзу на этапе Кубка IBU

За счет качественной стрельбы Виталий Труш и Юлия Журавок постоянно находились в лидирующей группе.

Кульминационный момент наступил после заключительной стрельбы, с которой Журавок убежала одновременно с Штефани Шерер. В финишном спринте Юлия на считанные сантиметры обошла немку и принесла Украине бронзу!

Юлия Журавок стала призером Кубка IBU впервые с января 2019 года, когда на этапе в Арбере выиграла короткую индивидуальную гонку.

Для Виталия Труша сегодняшняя медаль стала третьей в карьере. Украинец в Кубке IBU трижды брал бронзу в одиночных эстафетах.

Кубок IBU. Брезно-Осрбли. Одиночная смешанная эстафета:

1. Норвегия (0+6) 38:57,7

2. Франция (0+3) +29,4

3. Украина (0+2) +42,6

4. Германия (0+5) +42,8

5. Чехия (0+4) +1:10,3

6. Швеция (2+12) +1:45,2