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Журавок и Труш завоевали бронзу на этапе Кубка IBU
Драматичный успех украинцев в Словении.
За счет качественной стрельбы Виталий Труш и Юлия Журавок постоянно находились в лидирующей группе.
Кульминационный момент наступил после заключительной стрельбы, с которой Журавок убежала одновременно с Штефани Шерер. В финишном спринте Юлия на считанные сантиметры обошла немку и принесла Украине бронзу!
Юлия Журавок стала призером Кубка IBU впервые с января 2019 года, когда на этапе в Арбере выиграла короткую индивидуальную гонку.
Для Виталия Труша сегодняшняя медаль стала третьей в карьере. Украинец в Кубке IBU трижды брал бронзу в одиночных эстафетах.
1. Норвегия (0+6) 38:57,7
2. Франция (0+3) +29,4
3. Украина (0+2) +42,6
4. Германия (0+5) +42,8
5. Чехия (0+4) +1:10,3
6. Швеция (2+12) +1:45,2