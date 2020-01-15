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Женская спринтерская гонка. Онлайн текстовая трансляция. Рупольдинг
Биатлон онлайн смотреть Кубок мира
Здравствуйте, уважаемые биатлонные болельщики. Вашему вниманию текстовая трансляция женской спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2019/2020 в немецком Рупольдинге. Биатлонистки выйдут на старт в 15.30 по киевскому времени.
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