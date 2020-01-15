Экхофф выиграла спринт в Рупольдинге и перехватила желтую майку

С идеальной стрельбой и абсолютной лучшей скоростью на лыжне Тириль Экхофф не просто выиграла спринт, но и создала себе более чем комфортный запас перед гонкой преследования. Пятая победа в сезоне также обеспечила норвежке первую позицию в обновленном зачете Кубка мира, поскольку Доротея Вирер в спринте стала третьей и растеряла свое 9-очковое преимущество над главной соперницей за Большой хрустальный глобус.

Между Экхофф и Вирер в итоговом протоколе гонки вклинилась олимпийская чемпионка из Швеции Ханна Эберг, которая в Рупольдинге пробежала свой лучший спринт в карьере.

Украинки в первой гонке на баварской земле высокими результатами не порадовали. В очковую зону за пределами топ-25 вошли только Юлия Джима, Вита Семеренко и Елена Пидгрушная, а Дарья Блашко не смогла отобраться в пасьют.

Кубок мира по биатлону. Рупольдинг. Женщины. Результаты спринта:

1. Тирил Экхофф (Норвегия, 0+0) 18:55,5

2. Ханна Эберг (Швеция, 0+0) +29,7

3. Доротея Вирер (Италия, 0+0) +36,8

...

29. Юлия Джима (Украина, 0+1) +1:41,3

34. Вита Семеренко (Украина, 0+1) +1:50,5

40. Елена Пидгрушная (Украина, 1+2) +1:58,6

58. Валя Семеренко (Украина, 3+0) +2:25,2

67. Дарья Блашко (Украина, 1+0) +2:39,8