Прима и Пидручный – в топ-10 спринта в Рупольдинге

Артем Прима с двумя нулями на стрельбище и превосходным финальным кругом (+2,0 относительно Фуркада!) в спринте стал восьмым и впервые с марта 2017 года попал в топ-10 в личной гонке Кубка мира. Сегодняшний успех позволил биатлонисту из Чернигова подняться в тридцатку сильнейших в общем зачете Кубка мира.

Дмитрий Пидручный провел гонку по аналогичному сценарию – с безупречной работой на стрельбище лидер сборной последний круг прошел быстрее Эберхарда, Кристиансена и Долля, что позволило ему с 14-го места прорваться в топ-10. Пидручный в третий раз в карьере заехал в топ-10 в Рупольдинге и вплотную подобрался к топ-15 общего зачета Кубка мира.

Антон Дудченко и Сергей Семенов также порадовали 100-процентными показателями на огневых рубежах, но низкая скорость на лыжне не позволила им претендовать на нечто большее, чем несколько очков в Кубке мира. В пасьюте два украинца будут стартовать одновременно.

Без Йоханнеса Бё в Кубке мира побеждает только один биатлонист. Мартен Фуркад с точной стрельбой и абсолютно лучшим последним кругом впервые с марта 2018 года выиграл третью личную гонку подряд и увеличил отрыв от Бё-младшего до 73 очков.

Кубок мира по биатлону. Рупольдинг. Мужчины. Результаты спринта:

1. Мартен Фуркад (Франция, 0+0) 22:41.5

2. Кантен Фийон Майе (Франция, 0+0) +3,1

3. Бенедикт Долль (Германия, 0+0) +12,0

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7. Артем Прима (Украина, 0+0) +27,3

9. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0) +34,8

36. Сергей Семенов (Украина, 0+0) +1:32,1

37. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +1:32,6

88. Богдан Цымбал (Украина, 1+1) +2:40,6