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Санитра: По сегодняшним результатам можем уверенно смотреть вперед

Биатлон
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Тренер верит, что команда покажет хорошие результаты на ЧМ

Санитра: По сегодняшним результатам можем уверенно смотреть вперед
Новина українською

Тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал в эфире UA:Перший выступление своих подопичных в спринте Рупольдинга.

"Было очень приятно стоять на стрельбище и видеть, как ребята отстрелялись. Четыре с нулями, имели хороший ритм и по трассе отработали очень здорово. Я еще утром видел, что они очень сильно хотели, были настроены, чтобы показать максимально хороший результат. Два человека в Топ-10 и при такой конкуренции, которая была на старте, это очень хороший результат. Мы правильно стоим на дороге к чемпионату мира.

Цветы были близко, но нужно смотреть, что половина сезона прошла и нас ждет чемпионат мира, где нам нужно показать хороший результат. Сейчас будем готовиться к эстафете. По сегодняшним результатам можем уверенно смотреть вперед".

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В статье: Юрай Санитра
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Источник:
XSport.ua
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