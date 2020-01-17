Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два украинца вошли в топ-15 спринта в Кубке IBU
Ткаленко и Доценко неплохо выступили во втором дивизионе.
У Руслана Ткаленко был шанс в спринте подняться на подиум, но промах на стойке отбросил его на шестое место. Биатлонист из Чернигова впервые с декабря 2018 года попал в топ-10 в гонке Кубка IBU.
Андрей Доценко на стрельбище также не закрыл одну мишень. Украинец порадовал хорошим последним кругом, отыграв три позиции. 12-е место в Брезно-Осрбли стало для Доценко вторым лучшим результатом в сезоне после 9-й позиции в спринте в Шушене.
1. Семен Сучилов (Россия, 1+0) 23:56,0
2. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия, 1+0) +10,3
3. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия, 1+0) +12,7
...
6. Руслан Ткаленко (Украина, 0+1) +36,6
12. Андрей Доценко (Украина, 1+0) +1:03,4
36. Виталий Труш (Украина, 1+1) +2:12,6
53. Руслан Бригадир (Украина, 0+1) +2:52,7
72. Тарас Лесюк (Украина, 2+3) +3:58,5
Ранее UA-Футбол сообщал, что на этапе Кубка мира Прима и Пидручный вошли в топ-10 спринтерской гонки.