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Женская эстафетная гонка. Онлайн текстовая трансляция. Рупольдинг

Биатлон
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Биатлон онлайн смотреть Кубок мира

Женская эстафетная гонка. Онлайн текстовая трансляция. Рупольдинг
Андрій Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Здравствуйте, уважаемые болельщики биатлона. Вашему вниманию текстовая трансляция женской эстафетной гонки на пятом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2019/2020 в немецком Рупольдинге. Биатлонистки выйдут на старт в 15.30 по киевскому времени.

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Вы можете наблюдать последние новости из мира биатлона (здесь), следить за изменениями в Общем зачете Кубка мира, а также ознакомиться с полным календарем Кубка мира 2019/2020.

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В статье: Вита Семеренко Валентина Семеренко биатлон Елена Пидгрушна Юлия Джима Кубок мира по биатлону биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2019-2020
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