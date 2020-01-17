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Белкина замкнула топ-4 на этапе Кубка IBU
Украинка остановилась в шаге от медали.
С идеальной стрельбой надежда Белкина могла замахнуться и на медаль, но на финальном круге в заочной борьбе с россиянкой Екатериной Глазыриной не удержала преимущество в 5,6 секунды.
Четвертое место в Брезно-Осрбли стало для Белкиной лучшим результатом с января 2019 года, когда Надежда в Ленцерхайде стала четвертой в спринте.
Надежда Белкина в сезоне 2019-2020 провела одну гонку в Кубке мира – на первом этапе в Эстерсунде украинка стала 66-й в спринте.
1. Каролин Эрдал (Норвегия, 0+1) 20: 47.1
2. Виктория Сливко (Россия, 0+0) +19,7
3. Екатерина Глазырина (Россия, 0+0) +19,8
4. Надежда Белкина (Украина, 0+0) +26,1
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35. Ольга Абрамова (Украина, 1+1) +2:10,7
38. Анна Кривонос (Украина, 1+0) +2:13,4
54. Юлия Журавок (Украина, 2+1) +3:01,7
Ранее UA-Футбол сообщал, что у мужчин в спринте Кубка IBU украинец Руслан Ткаленко занял шестое место.