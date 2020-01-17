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Сборная Украины назвала состав на мужскую эстафету в Рупольдинге

Биатлон
(2 голосов)

Пидручный примет участие в ней

Сборная Украины назвала состав на мужскую эстафету в Рупольдинге
Новина українською

Завтра, 18 января состоится мужская эстафета в Рупольдинге. Тренерский штаб мужской сборной Украины обнародовал состав команды.

В этой гонке нашу сборную представят Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный.

В то же время в словацком Брезно-Осрбли в заключительный соревновательный день пятого этапа Кубка IBU пройдут гонки преследования.

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В статье: сборная Украины по биатлону Дмитрий Пидручный Рупольдинг
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