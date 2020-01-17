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Сборная Украины назвала состав на мужскую эстафету в Рупольдинге
Пидручный примет участие в ней
Завтра, 18 января состоится мужская эстафета в Рупольдинге. Тренерский штаб мужской сборной Украины обнародовал состав команды.
В этой гонке нашу сборную представят Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный.
В то же время в словацком Брезно-Осрбли в заключительный соревновательный день пятого этапа Кубка IBU пройдут гонки преследования.
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