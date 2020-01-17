Пидгрушная: Сегодня чрезвычайно трудно бежалось

Капитан и лидер женской сборной Украины Елена Пидгрушная извинилась перед партнерами за плохое выступление в Рупольдинге:

"Сегодня чрезвычайно трудно бежалось, даже не могла держаться с лидерами. Сейчас сложно сказать, почему так произошло. Самочувствие было таким же, как и во время спринта в Оберхофе.

Хочу извиниться перед девушками, не смогла удержать позицию, которую они мне передали. Сегодня я была не я. Решила пропустить завтрашнюю гонку преследования. Надо сделать паузу. Сегодня отправимся в Поклюке, где буду акклиматизироваться и готовиться к шестому этапу Кубка мира. Затем уже поедем с командой в Ливиньо (Италия) на тренировочный сбор перед чемпионатом мира".

Отметим, что Валентина Семеренко передавала эстафету Пидгрушной с отставанием от лидера на 8,8 секунды, а от третьего места – на 1,0 секунду.