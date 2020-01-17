Брынзак: Будем что-то менять в самой системе организации процесса тренировки

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал об ожиданиях от ЧМ и Олимпийских игр.

Почти половина сезона прошла. Какое место по завершению сезона в Кубке наций для мужчин и для женщин Вы считаете приемлемым?

- Это не так важно, и я не хотел бы, чтобы мы ради Кубка наций злоупотребляли их состоянием или в каком-то плохом состоянии заставляли бегать, чтобы эти очки набрать. Потому что у нас основная цель - это чемпионат мира, Олимпийские игры, сохранить команду. Тем более - потенциал у девушек мы видим. Новую команду мы не успеем сформировать в Пекин. А сегодня как раз был разговор, что этот состав, возможно, и будет готовиться к Пекину. Этого все хотят. От Виты и Вали Семеренко я слышал, и Юля Джима, и Елена Пидгрушная - у них есть желание бегать в Пекине, если позволит здоровье, и они увидят, что есть результаты. Потому что бегать просто по тридцатым местам им все равно не интересно. Если все это исправится, то мы будем на них также рассчитывать. Но что-то будем менять в самой системе организации процесса тренировки.