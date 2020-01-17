Валентина Семеренко: Обгонять конкурентов – это так классно

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко оценила свои результаты на третем этапе женской эстафеты в Рупольдинге:

"Прежде всего, хочу поблагодарить наших сервисменам за прекрасные лыжи. Обгонять конкурентов – это так классно. Стрельба немного не удалась, но, благодаря хорошей работе лыж, можно было показывать высокую скорость и держаться на равных с Вирер и Тирил Экхофф. Безусловно, они сильные биатлонистки. Не знаю, откуда у них столько сил. Довольна, что удалось пробежать отрезок дистанции с ними в одинаковом темпе".

Валентина Семеренко получила эстафету от Юлии Джимы с отставанием от лидера на 10 секунд, но украинка сумела удержаться в лидирующей группе.