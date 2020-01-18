Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужская эстафета в Рупольдинге. LIVE

На UA-Футбол проходит текстовая онлайн-трансляция эстафеты у мужчин на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Гонка при участии квартета из Украины стартует в 15:15 по киевскому времени.

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