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Украинец Ткаленко завоевал серебро в гонке преследования на Кубке IBU

Биатлон
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Наш спортсмен на пьедестале

Украинец Ткаленко завоевал серебро в гонке преследования на Кубке IBU
UA-Футбол
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Украинский биатлонист Руслан Ткаленко добыл серебряную награду в гонке преследования на этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрбли.

Наш спортсмен, стартовав с шестой позиции по ходу гонки допустил лишь один промах и сумел в итоге занять второе место, пропустив вперед только норвежца Эндре Стремсгейма.

Кубок IBU. Брезно-Осрбли. Словакия

Гонка преследования

Мужчины

1. Эндре Стремсгейм (Норвегия) (1+0+0+1)

2. Руслан Ткаленко (Украина) (0+0+1+0) (+54,3с.)

3. Кирилл Стрельцов (Россия) (0+0+0+2) (+1.07,0с.)

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27. Виталий Труш (Украина) (0+0+2+0) (+3.43,2с.)

33. Андрей Доценко (Украина) (1+1+1+4) (+4.16,2с.)

42. Руслан Бригадир (Украина) (0+1+0+1) (+5.28,6с.)

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В статье: Руслан Ткаленко Кубок IBU
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