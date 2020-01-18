Украинец Ткаленко завоевал серебро в гонке преследования на Кубке IBU

Украинский биатлонист Руслан Ткаленко добыл серебряную награду в гонке преследования на этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрбли.

Наш спортсмен, стартовав с шестой позиции по ходу гонки допустил лишь один промах и сумел в итоге занять второе место, пропустив вперед только норвежца Эндре Стремсгейма.

Кубок IBU. Брезно-Осрбли. Словакия

Гонка преследования

Мужчины

1. Эндре Стремсгейм (Норвегия) (1+0+0+1)

2. Руслан Ткаленко (Украина) (0+0+1+0) (+54,3с.)

3. Кирилл Стрельцов (Россия) (0+0+0+2) (+1.07,0с.)

.

.

.

27. Виталий Труш (Украина) (0+0+2+0) (+3.43,2с.)

33. Андрей Доценко (Украина) (1+1+1+4) (+4.16,2с.)

42. Руслан Бригадир (Украина) (0+1+0+1) (+5.28,6с.)