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Украинец Ткаленко завоевал серебро в гонке преследования на Кубке IBU
Наш спортсмен на пьедестале
Украинский биатлонист Руслан Ткаленко добыл серебряную награду в гонке преследования на этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрбли.
Наш спортсмен, стартовав с шестой позиции по ходу гонки допустил лишь один промах и сумел в итоге занять второе место, пропустив вперед только норвежца Эндре Стремсгейма.
Кубок IBU. Брезно-Осрбли. Словакия
Гонка преследования
Мужчины
1. Эндре Стремсгейм (Норвегия) (1+0+0+1)
2. Руслан Ткаленко (Украина) (0+0+1+0) (+54,3с.)
3. Кирилл Стрельцов (Россия) (0+0+0+2) (+1.07,0с.)
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27. Виталий Труш (Украина) (0+0+2+0) (+3.43,2с.)
33. Андрей Доценко (Украина) (1+1+1+4) (+4.16,2с.)
42. Руслан Бригадир (Украина) (0+1+0+1) (+5.28,6с.)