Белкина заехала в ТОП 6 на этапе Кубка IBU в Словакии

Украинская биатлонистка Надежда Белкина попала в ТОП 6 в гонке преследования на этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрбли. Наша биатлонистка допустив один промах на первом огневом рубеже финишировала на 6 месте с отставанием в 51,7с. от победительницы гонки, шведки Элизабет Хогберг.

Кубок IBU. Брезно-Осрбли. Гонка преследования

1. Элизабет Хогберг (1 + 0 + 0 + 0)

2. Анастасия Поршнева (0 + 1 + 0 + 1) +18,0

3. Франциска Хильдебранд (0 + 0 + 0 + 1) +25,7

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6. Надежда Белкина (1 + 0 + 0 + 0) +51,7

26. Ольга Абрамова (0 + 0 + 0 + 2) +3:08,0

32. Анна Кривонос (1 + 0 + 1 + 0) +4:04,2

43. Юлия Журавок (1 + 0 + 1 + 1) +5:06,3

Напомним, что ранее Руслан Ткаленко стал вторым в мужском пасьюте.