Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Белкина заехала в ТОП 6 на этапе Кубка IBU в Словакии
Украинка в цветах
Украинская биатлонистка Надежда Белкина попала в ТОП 6 в гонке преследования на этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрбли. Наша биатлонистка допустив один промах на первом огневом рубеже финишировала на 6 месте с отставанием в 51,7с. от победительницы гонки, шведки Элизабет Хогберг.
Кубок IBU. Брезно-Осрбли. Гонка преследования
1. Элизабет Хогберг (1 + 0 + 0 + 0)
2. Анастасия Поршнева (0 + 1 + 0 + 1) +18,0
3. Франциска Хильдебранд (0 + 0 + 0 + 1) +25,7
.
.
.
6. Надежда Белкина (1 + 0 + 0 + 0) +51,7
26. Ольга Абрамова (0 + 0 + 0 + 2) +3:08,0
32. Анна Кривонос (1 + 0 + 1 + 0) +4:04,2
43. Юлия Журавок (1 + 0 + 1 + 1) +5:06,3
Напомним, что ранее Руслан Ткаленко стал вторым в мужском пасьюте.