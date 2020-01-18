Мужская сборная Украины занимает 8 место в эстафете Рупольдинга

Мужская сборная Украины по биатлону неудачно выступает в эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Наши ребята финишируют на 8 позиции.

Победу в гонке одержали французы, серебро у норвежцев, бронза у сборной Австрии.

Артем Тищенко неплохо начал гонку. Подойдя в общей группе к первому огневому рубежу, украинец чисто отработал и ушел с шестым временем. Дальше не быстрый второй круг, стрельба в ноль на стойке, откровенно никакой последний круг и передача эстафеты на 13 месте с отставанием в 43,8 секунды.

Артем Прима до первого огневого рубежа держался в так называемой третьей группе, подойдя к лежке с отставанием в 51 секунду, но использовав аж 3 дополнительных патрона вышел из нее на 15 позиции с отставанием 1.16,5с. Неспешно и он прошел второй круг, чисто отстрелялся стоя, выйдя из рубежа на 10 позиции с отставанием в 1 минуту 38 секунд. На передаче эстафеты Артем Прима был седьмым с отставанием в 1 минуту 49 секунд.

Антон Дудченко в своем стиле скоростью не блистал, делая упор на стрельбу. Воспользовавшись одним дополнительным патроном на лежке, украинец вышел на дистанцию ​​на восьмой позиции, имея отставание уже более чем в две минуты. Ожидать приличной скорости от нашего спортсмена нам не приходилось, поэтому Антон обязан был удачно отработать на стойке. Аналогичный показатель продемонстрировал Дудченко и на второй стрельбе, вышел из восьмого места, так эстафету и передал, но с отставанием в 3 минуты и 19 секунд, став по скорости одним из худших.

Дмитрий Пидручный свой этап начал также очень медленно, проиграв лидеру на первом круге 30,3 секунды. Далее стрельба с одним дополнительным патроном, средний второй отрезок ногами, чистая стойка и финишное восьмое место.

Кубок мира. Рупольдинг. Германия

5 этап

Эстафета

Мужчины

1. Франция (0 + 6)

2. Норвегия (0 + 10) (+1.12,2с.)

3. Австрия (0 + 4) (+1.24,3с.)

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8. Украина (0+6) (+3.42,6с.)

Артем Тищенко (0 + 0; 0 + 0)

Артем Прима (0 + 3; 0 + 0)

Антон Дудченко (0 + 1; 0 + 1)

Дмитрий Пидручный (0 + 1; 0 + 0)