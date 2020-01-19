Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женское преследование в Рупольдинге. Как это было

На UA-Футбол читайте текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования в рамках пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Пасьют при участии Юлии Джимы и сестер Семеренко начнется в 13:15 по киевскому времени.

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