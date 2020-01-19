Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужское преследование в Рупольдинге. LIVE

UA-Футбол представляет текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Чемпион спринта Мартен Фуркад убежит на дистанцию в 15:30 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями гонки на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами при участии Артема Примы, Дмитрия Пидручного, Сергея Семенова и Антона Дудченко вы можете вместе с UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Посты добавляются автоматически, у вас нет необходимости обновлять страницу. Если вы не видите лайв, пожалуйста, временно отключите блокировщики рекламы.

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