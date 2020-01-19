Юрай Санитра: Мои два спортсмена на хороших позициях, физически, уверен, будут держаться на равных

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал ожидания от гонки преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Его слова цитирует XSport:

- В гонке преследования у наших ребят хорошие стартовые позиции. Ожидания, учитывая, что погода обещает быть не очень радужной?

- Да, погода будет такая, как во время эстафеты. Но мы не боимся конкурентов. Французы, немцы, норвежцы, и мы с ними вместе. Мои два спортсмена на хороших позициях. Физически, уверен, что они могут сравниться с теми, кто впереди. Надо первые два круга хорошо пройти и стрельнуть хорошо. А потом мы не боимся дальше стрельбы стоя.

- Кстати, на тренировках Артем также лучше стреляет стойку, чем лежку?

- В принципе да. Но я уверен, что завтра снова соберется и отстреляется в лежке хорошо. В эстафете стрельба лежа получилась не такой, как я ожидал - пристрелка была очень хорошая у него! Поэтому я уверен, что в персьюте будет все хорошо.

Напомним, что уже известны результаты женской гонки преследования.