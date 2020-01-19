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Юрай Санитра: Мои два спортсмена на хороших позициях, физически, уверен, будут держаться на равных
Комментарий тренера
Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал ожидания от гонки преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Его слова цитирует XSport:
- В гонке преследования у наших ребят хорошие стартовые позиции. Ожидания, учитывая, что погода обещает быть не очень радужной?
- Да, погода будет такая, как во время эстафеты. Но мы не боимся конкурентов. Французы, немцы, норвежцы, и мы с ними вместе. Мои два спортсмена на хороших позициях. Физически, уверен, что они могут сравниться с теми, кто впереди. Надо первые два круга хорошо пройти и стрельнуть хорошо. А потом мы не боимся дальше стрельбы стоя.
- Кстати, на тренировках Артем также лучше стреляет стойку, чем лежку?
- В принципе да. Но я уверен, что завтра снова соберется и отстреляется в лежке хорошо. В эстафете стрельба лежа получилась не такой, как я ожидал - пристрелка была очень хорошая у него! Поэтому я уверен, что в персьюте будет все хорошо.
Напомним, что уже известны результаты женской гонки преследования.