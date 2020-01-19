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Рупольдинг. Мартен Фуркад первый в гонке преследования, Прима лучший среди наших
Результаты мужского персьюта
Сегодня в немецком Рупольдинге рамках 5 этапа Кубка мира по биатлону 2019/2020 состоялась гонка преследования у мужчин.
Победу одержал француз Мартен Фуркад, вторым стал его соотечественник Кентан Фийон-Майе, бронза у норвежца Ветле Шостед-Кристиансена.
Что касается украинцев, выше среди наших оказался Артем Прима, который с 2 промахами стал одиннадцатым, далее расположился Антон Дудченко с 2 неточными выстрелами, а ниже всех финишировал Сергей Семенов, который также с двумя промахами имел сороковую позицию. Дмитрий Пидручный после последнего рубежа, имея в пассиве 7 промахов не финишировал.
Кубок мира. Рупольдинг. Германия
Гонка преследования
Мужчины
1. Мартен Фуркад (0 + 0 + 0 + 0)
2. Кентен Фийон-Майе (0 + 0 + 1 + 0) (+ 17,6с.)
3. Ветле Шостед-Кристинсен (0 + 0 + 0 + 1) (+ 46,0с.)
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11. Артем Прима (0 + 1 + 1 + 0) (+ 1.09.0c.)
29. Антон Дудченко (0 + 1 + 0 + 1) (+ 2.48,6с.)
40. Сергей Семенов (0 + 1 + 1 + 0) (+ 3.24,7с.)
DNF. Дмитрий Пидручный (1 + 1 + 3 + 2)