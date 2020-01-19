  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Определен состав сборной Украины на этап Кубка мира в Поклюке
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определен состав сборной Украины на этап Кубка мира в Поклюке

Биатлон
(2 голосов)

Присутствуют определенные ротации

Определен состав сборной Украины на этап Кубка мира в Поклюке
UA-Футбол
Новина українською

Не успел в немецком Рупольдинге завершиться пятый этап Кубка мира 2019/2020 по биатлону, как тренеры наших мужской и женской команд уже назвали составы на словенскую Поклюку.

Так, изменения и ротации состоятся только в женской команде. Валя и Вита Семеренко пропустят этот этап для подготовки к чемпионату мира в Антхольце.

Итак, конечный состав сборной Украины будет выглядеть следующим образом: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Юлия Журавок, Дарья Блашко, Анастасия Меркушина и Надежда Белкина.

Что касается мужчин, то они такой же командой отправятся и в Словению: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Антон Дудченко, Артем Тищенко.

Напомним, что этап Кубка мира в словенской Поклюке пройдет с 23 по 26 января.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по биатлону Кубок мира по биатлону Кубок мира по биатлону 2019-2020
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...