Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определен состав сборной Украины на этап Кубка мира в Поклюке
Присутствуют определенные ротации
Не успел в немецком Рупольдинге завершиться пятый этап Кубка мира 2019/2020 по биатлону, как тренеры наших мужской и женской команд уже назвали составы на словенскую Поклюку.
Так, изменения и ротации состоятся только в женской команде. Валя и Вита Семеренко пропустят этот этап для подготовки к чемпионату мира в Антхольце.
Итак, конечный состав сборной Украины будет выглядеть следующим образом: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Юлия Журавок, Дарья Блашко, Анастасия Меркушина и Надежда Белкина.
Что касается мужчин, то они такой же командой отправятся и в Словению: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Антон Дудченко, Артем Тищенко.
Напомним, что этап Кубка мира в словенской Поклюке пройдет с 23 по 26 января.