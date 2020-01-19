Определен состав сборной Украины на этап Кубка мира в Поклюке

Не успел в немецком Рупольдинге завершиться пятый этап Кубка мира 2019/2020 по биатлону, как тренеры наших мужской и женской команд уже назвали составы на словенскую Поклюку.

Так, изменения и ротации состоятся только в женской команде. Валя и Вита Семеренко пропустят этот этап для подготовки к чемпионату мира в Антхольце.

Итак, конечный состав сборной Украины будет выглядеть следующим образом: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Юлия Журавок, Дарья Блашко, Анастасия Меркушина и Надежда Белкина.

Что касается мужчин, то они такой же командой отправятся и в Словению: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Антон Дудченко, Артем Тищенко.

Напомним, что этап Кубка мира в словенской Поклюке пройдет с 23 по 26 января.