Прима: Этап в Рупольдинге получился хороший

В Рупольдинге Прима занял 8-е место в спринте и стал 11-м в гонке преследования.

"Хорошая гонка была, получилось, в принципе, хорошо отработать и на дистанции, и на огневом рубеже. Конечно, можно было бы хотя бы одним промахом обойтись и уже была бы веселее картина. Но, тем не менее, и два штрафа – это не так-то много для четырех рубежей. Хорошо, что получилось сработать так.

Хороший этап. Раньше я как-то не сильно любил Рупольдинг, как-то здесь быстро надо стрелять и очень скоростная трасса. А в этом году он для меня был довольно хороший, удачливый", - отметил Прима.

После этапа в Рупольдинге Артем Прима в общем зачете Кубка мира поднялся на рекордную в карьере 24-ю позицию.

Ранее UA-Футбол подвел итоги пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге.