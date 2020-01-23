Биатлон онлайн текстовая трансляция. Мужская индивидуальная гонка. LIVE

На Кубке мира по биатлону в четверг стартует последний этап накануне чемпионата мира. Спортсмены встречаются в Поклюке, а первым стартом станет индивидуальная гонка у мужчин. Начало запланировано на 15:15 по Киеву.

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