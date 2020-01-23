Отец бронзового призера в индивидуальной гонке провалился под лед

Отец трех известных биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клодов пропал без вести в Канаде.

Восемь человек в сопровождении гида пересекали на снегоходах замерзшее озеро и провалились под лед. Троим из них удалось спастись, пятеро пропали, среди них Жиль Клод. Гид, возглавлявший группу, скончался.

Примечательно, что инцидент произошел во время индивидуальной гонки в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке. Фабьен Клод в этой гонке впервые в карьере попал в тройку призеров, завоевав бронзу.

Биатлонисты досрочно покинули Поклюку и планируют в ближайшее время отправиться на поиски отца.