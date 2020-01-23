  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Отец бронзового призера в индивидуальной гонке провалился под лед
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отец бронзового призера в индивидуальной гонке провалился под лед

Биатлон
(1 голосов)

Отец Фабьена Клода пропал без вести

Отец бронзового призера в индивидуальной гонке провалился под лед
Новина українською

Отец трех известных биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клодов пропал без вести в Канаде.

Восемь человек в сопровождении гида пересекали на снегоходах замерзшее озеро и провалились под лед. Троим из них удалось спастись, пятеро пропали, среди них Жиль Клод. Гид, возглавлявший группу, скончался.

Примечательно, что инцидент произошел во время индивидуальной гонки в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке. Фабьен Клод в этой гонке впервые в карьере попал в тройку призеров, завоевав бронзу.

Биатлонисты досрочно покинули Поклюку и планируют в ближайшее время отправиться на поиски отца.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фабьен Клод Флоран Клод Эмильен Клод
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...