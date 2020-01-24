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Женская индивидуальная гонка. Онлайн текстовая трансляция. Поклюка

Биатлон
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Биатлон онлайн смотреть Кубок мира

Женская индивидуальная гонка. Онлайн текстовая трансляция. Поклюка
UA-Футбол
Новина українською

Здравствуйте, дорогие болельщики биатлона. Вашему вниманию текстовая трансляция женской индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2019/2020 в словенской Поклюке. Биатлонистки выйдут на старт в 15.15 по киевскому времени.

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Вы можете наблюдать последние новости из мира биатлона (здесь), следить за изменениями в Общем зачете Кубка мира, а также ознакомиться с полным календарем Кубка мира 2019/2020.

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В статье: Анастасия Меркушина Юлия Журавок Надежда Белкина Елена Пидгрушна Юлия Джима Дарья Блашко Кубок мира по биатлону Кубок мира по биатлону 2019-2020
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