Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Женская индивидуальная гонка. Онлайн текстовая трансляция. Поклюка
Биатлон онлайн смотреть Кубок мира
Здравствуйте, дорогие болельщики биатлона. Вашему вниманию текстовая трансляция женской индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2019/2020 в словенской Поклюке. Биатлонистки выйдут на старт в 15.15 по киевскому времени.
Следить за всеми событиями на трассе вы можете вместе с UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Посты добавляются автоматически, у вас нет необходимости обновлять страницу. Если у вас не видно лайв, пожалуйста, временно отключите блокировщики рекламы.
Вы можете наблюдать последние новости из мира биатлона (здесь), следить за изменениями в Общем зачете Кубка мира, а также ознакомиться с полным календарем Кубка мира 2019/2020.