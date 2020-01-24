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Херрманн выиграла индивидуальную гонку в Поклюке, Джима в топ-20
Немецкий триумф на этапе Кубка мира в Словении.
Дениз Херрманн никогда не славилась надежной работой на стрельбе, но сегодня у нее все получилось. Немка закрыла 20 мишеней подряд, что при лучшем ходе на лыжне гарантировало ей победу с внушительным преимуществом.
Победа в Поклюке стала для Херрманн пятой в карьере и дебютной в индивидуальных гонках. Ранее бывшая лыжница трижды выигрывала преследование и однажды становилась первой в спринте.
Вместе с Херрманн призерами индивидуалки на словенской земле стали олимпийская чемпионка в этой дисциплине Ханна Эберг и Анаис Бескон, для которой сегодняшний подиум стал первым с марта 2018 года.
Лидеры Кубка мира в индивидуальной гонке выступили неудачно – Тириль Экхофф с тремя штрафными минутами стала 18-й, а Доротея Вирер при четырех промахах в итоговом протоколе заняла 23-е место.
Что касается украинок, то лучшей с двумя промахами стала Юлия Джима. Хороший шанс зацепиться за топ-10 был у Анастасии Меркушиной, но два промаха на третьем рубеже разрушили ее претензии на высокую позицию.
1. Дениз Херрманн (Германия, 0+0+0+0) 41:33,4
2. Ханна Эберг (Швеция, 0+1+0+0) +59,2
3. Анаис Бескон (Франция, 0+0+0+0) +1:15,7
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14. Юлия Джима (Украина, 1+0+0+1) +3:35,2
37. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+2+1) +5:43,7
40. Елена Пидгрушная (Украина, 1+1+0+1) +5:54,9
68. Юлия Журавок (Украина, 1+0+2+1) +8:03,7
77. Дарья Блашко (Украина, 2+1+0+1) +9:22,3