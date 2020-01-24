Херрманн выиграла индивидуальную гонку в Поклюке, Джима в топ-20

Дениз Херрманн никогда не славилась надежной работой на стрельбе, но сегодня у нее все получилось. Немка закрыла 20 мишеней подряд, что при лучшем ходе на лыжне гарантировало ей победу с внушительным преимуществом.

Победа в Поклюке стала для Херрманн пятой в карьере и дебютной в индивидуальных гонках. Ранее бывшая лыжница трижды выигрывала преследование и однажды становилась первой в спринте.

Вместе с Херрманн призерами индивидуалки на словенской земле стали олимпийская чемпионка в этой дисциплине Ханна Эберг и Анаис Бескон, для которой сегодняшний подиум стал первым с марта 2018 года.

Лидеры Кубка мира в индивидуальной гонке выступили неудачно – Тириль Экхофф с тремя штрафными минутами стала 18-й, а Доротея Вирер при четырех промахах в итоговом протоколе заняла 23-е место.

Что касается украинок, то лучшей с двумя промахами стала Юлия Джима. Хороший шанс зацепиться за топ-10 был у Анастасии Меркушиной, но два промаха на третьем рубеже разрушили ее претензии на высокую позицию.

Кубок мира по биатлону. Поклюка. Женщины. Результаты индивидуальной гонки:

1. Дениз Херрманн (Германия, 0+0+0+0) 41:33,4

2. Ханна Эберг (Швеция, 0+1+0+0) +59,2

3. Анаис Бескон (Франция, 0+0+0+0) +1:15,7

...

14. Юлия Джима (Украина, 1+0+0+1) +3:35,2

37. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+2+1) +5:43,7

40. Елена Пидгрушная (Украина, 1+1+0+1) +5:54,9

68. Юлия Журавок (Украина, 1+0+2+1) +8:03,7

77. Дарья Блашко (Украина, 2+1+0+1) +9:22,3