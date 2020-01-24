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Сборная Украины назвала составы на миксты в Поклюке
Пидручный побежит с Меркушиной
25 января на этапе Кубка мира в Поклюке пройдут смешанные эстафеты. Тренеры мужской и женской сборных Украины назвали составы на эти гонки.
Одиночный микст
Начало гонки – в 14:15
4. Дмитрий Пидручный – Анастасия Меркушина
Микст
Начало гонки – в 16:00
15. Артем Тищенко – Артем Прима – Юлия Джима – Елена Пидгрушная
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