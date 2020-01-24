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Сборная Украины назвала составы на миксты в Поклюке

Биатлон
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Пидручный побежит с Меркушиной

Сборная Украины назвала составы на миксты в Поклюке
Новина українською

25 января на этапе Кубка мира в Поклюке пройдут смешанные эстафеты. Тренеры мужской и женской сборных Украины назвали составы на эти гонки.

Одиночный микст

Начало гонки – в 14:15

4. Дмитрий Пидручный – Анастасия Меркушина

Микст

Начало гонки – в 16:00

15. Артем Тищенко – Артем Прима – Юлия Джима – Елена Пидгрушная

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В статье: сборная Украины по биатлону
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