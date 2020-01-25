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Биатлон онлайн текстовая трансляция. Одиночная смешанная эстафета в Поклюке. Как это было

Биатлон
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Биатлон смотреть онлайн Кубок мира

Биатлон онлайн текстовая трансляция. Одиночная смешанная эстафета в Поклюке. Как это было
Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

На UA-Футбол проходит текстовая онлайн-трансляция одиночной смешанной эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Гонка при участии Дмитрия Пидручного и Анастасии Меркушиной начнется в 14:15 по киевскому времени.

Все главные события эстафеты доступны на UA-Футбол прямо в этой новости. Посты обновляется автоматически, перезагружать страницу не нужно. Если вы не видите лайв, то временно отключите блокировщики рекламы.

На UA-Футбол вы всегда можете узнать о всем самом интересном из мира биатлона. Также у нас доступен календарь гонок Кубка мира и общий зачет Кубка мира у мужчин и женщин.

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В статье: биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2019-2020
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