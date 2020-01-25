Биатлон онлайн текстовая трансляция. Одиночная смешанная эстафета в Поклюке. Как это было

На UA-Футбол проходит текстовая онлайн-трансляция одиночной смешанной эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Гонка при участии Дмитрия Пидручного и Анастасии Меркушиной начнется в 14:15 по киевскому времени.

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