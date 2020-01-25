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Изменение в составе: Вместо Пидгрушной смешанную эстафету побежит Журавок

Биатлон
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Нас ожидают две смешанных эстафеты

Изменение в составе: Вместо Пидгрушной смешанную эстафету побежит Журавок
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 25 января в словенской Поклюке состоятся две смешанных эстафеты в рамках шестого этапа Кубка мира сезона 2019/2020.

В женской части команды произошли определенные изменения. Так, в классической смешанной эстафете вместо капитана сборной Елены Пидгрушной побежит Юлия Журавок. Об этом сообщил старший тренер команды Валерий Лесников. Он отметил, что после вчерашней индивидуальной гонки Елена жаловалась на плохое самочувствие и штаб решил поберечь спортсменку.

Ранее UA-Футбол сообщал состав сборной Украины на обе гонки.

Отметим, что одиночная смешанная эстафета стартует сегодня в 14:15, а классическая - в 16:00 по Киеву.

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В статье: Юлия Журавок Елена Пидгрушна Кубок мира по биатлону 2019-2020
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