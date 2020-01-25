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Охрана отмена: Пидгрушная все же побежит смешанную эстафету
Елена выйдет на старт
Капитан сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная все же будет участвовать в классической смешанной эстафете на этапе Кубка мира 2019/2020 в словенской Поклюке.
Тренерский штаб после совещания все же утвердил спортсменку на гонку. Ранее же сообщалось о том, что Пидгрушную заменит Юлия Журавок.
Напомним, что ранее UA-Футбол сообщал состав сборной на сегодняшние смешанные эстафеты.
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