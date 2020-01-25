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Охрана отмена: Пидгрушная все же побежит смешанную эстафету

Биатлон
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Елена выйдет на старт

Охрана отмена: Пидгрушная все же побежит смешанную эстафету
UA-Футбол
Новина українською

Капитан сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная все же будет участвовать в классической смешанной эстафете на этапе Кубка мира 2019/2020 в словенской Поклюке.

Тренерский штаб после совещания все же утвердил спортсменку на гонку. Ранее же сообщалось о том, что Пидгрушную заменит Юлия Журавок.

Напомним, что ранее UA-Футбол сообщал состав сборной на сегодняшние смешанные эстафеты.

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В статье: Елена Пидгрушна Кубок мира по биатлону
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