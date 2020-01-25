Дмитрий Пидручный: Я люблю контактные гонки, эстафета один из моих любимых стартов

Капитан мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный прокомментировал итоги одиночной смешанной эстафеты на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Его слова цитирует UA-Перший:

"Санитра за несколько дней до эстафеты говорил, что я ее бежать не буду. Но буквально вчера он решил, что сегодняшняя гонка будет мне хорошей разминкой перед масс-стартом.

Я люблю контактные гонки, эстафеты одни из моих любимых стартов. Когда ты понимаешь, что есть запасной патрон, ты более раскованный на стрельбе. А если дополнительных патронов в гонке нет, то начинаешь слишком много переживать", - сказал Пидручный.

Напомним, что в 16:00 по Киеву начнется классическая эстафетная гонка.