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Дмитрий Пидручный: Я люблю контактные гонки, эстафета один из моих любимых стартов

Биатлон
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Комментарий капитана сборной

Дмитрий Пидручный: Я люблю контактные гонки, эстафета один из моих любимых стартов
UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный прокомментировал итоги одиночной смешанной эстафеты на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Его слова цитирует UA-Перший:

"Санитра за несколько дней до эстафеты говорил, что я ее бежать не буду. Но буквально вчера он решил, что сегодняшняя гонка будет мне хорошей разминкой перед масс-стартом.

Я люблю контактные гонки, эстафеты одни из моих любимых стартов. Когда ты понимаешь, что есть запасной патрон, ты более раскованный на стрельбе. А если дополнительных патронов в гонке нет, то начинаешь слишком много переживать", - сказал Пидручный.

Напомним, что в 16:00 по Киеву начнется классическая эстафетная гонка.

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В статье: Дмитрий Пидручный Кубок мира по биатлону
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