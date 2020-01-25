Анастасия Меркушина: Мне сказали, что должна была сделать другую поправку

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала результаты одиночной смешанной эстафеты на шестом этапе Кубка мира словенской Поклюке. Ее слова цитирует UA-Перший:

"К гонке я подошла идеально, поймала такой классный пульс. Но вижу, не закрываю мишени, и не понимаю, почему. Потом мне сказали, что должна была быть другая поправка. Не знаю почему, но она сбилась.

После этого я сделала поправку на две позиции вверх и все стало хорошо. На второй стрельбе я уже закрыла все пять мишеней.

Бежать с Пидручным - это ответственность. Хотелось исправить ошибки Эстерсунда, но опять не получилось. Не понимаю, что со мной происходит. Это как-то неправильно", - сказала Меркушина.

Напомним, что ранее Дмитрий Пидручный прокомментировал результаты гонки.