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Поклюка. Состав украинцев на завершающие гонки шестого этапа Кубка мира

Биатлон
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Три биатлонисты представят Украину

Поклюка. Состав украинцев на завершающие гонки шестого этапа Кубка мира
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 января в словенской Поклюке к своему завершению подходит шестой этап Кубка мира сезона 2019/2020. Последними же станут две гонки с массовым стартом.

В 13:15 на старт отправятся мужчины. Украину в гонке сильного пола представят Дмитрий Пидручный и Артем Прима, которые пойдут на дистанцию ​​под 20-м и 24-м номерами соответственно.

В 16:00 по Киеву завершать этап будут женщины. Здесь наше представительство будет составлять только Юлия Джима. Ее стартовый биб пока не известен, ведь по предварительной информации гонку уже не побегут лидер общего зачета Тирил Екхоф и еще одна украинка Елена Пидгрушная.

За результатами этих гонок вы можете наблюдать на нашем сайте.

Напомним, что вчера состоялись одиночная и классическая смешанные эстафеты.

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В статье: Артем Прима Дмитрий Пидручный Юлия Джима
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