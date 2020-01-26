Биатлон онлайн текстовая трансляция. Мужской масс-старт в Поклюке. LIVE

На UA-Футбол проходит текстовая онлайн-трансляция мужской гонки с массового старта на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). 30 биатлонистов отправятся на 15-километровую дистанцию с четырьмя огневыми рубежами в 13:15 по киевскому времени.

Следить за событиями масс-старта при участии Дмитрия Пидручного и Артема Примы можно на UA-Футбол прямо в этой новости. Посты обновляется автоматически, вам не нужно перезагружать страницу. Если вы не видите лайв, то временно отключите блокировщики рекламы.

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