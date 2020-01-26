Биатлон онлайн текстовая трансляция. Женский масс-старт в Поклюке. Как это было

На UA-Футбол читайте текстовую онлайн-трансляцию женского масс-старта в рамках Кубка мира в словенской Поклюке. Биатлонистки гонку на 12,5 км с четырьмя стрельбами начнут в 16:00 по киевскому времени.

Следить за главными событиями масс-старта при участии Юлии Джимы можно UA-Футбол прямо в этой новости. Посты обновляется автоматически, перезагружать страницу не нужно. Если вы не видите лайв, то временно отключите блокировщики рекламы.

На UA-Футбол вы всегда можете узнать о всем самом интересном из мира биатлона. Также у нас доступен календарь гонок Кубка мира и общий зачет Кубка мира в мужской и женской классификациях.