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Поклюка. Масс старт. Украинцы проваливают гонку, Фийон-Майе побеждает

Биатлон
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Результаты гонки с массовым стартом

Поклюка. Масс старт. Украинцы проваливают гонку, Фийон-Майе побеждает
UA-Футбол
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Сегодня, 26 января в словенской Поклюке состоялась гонка с массовым стартом у мужчин в рамках проведения 6 этапа Кубка мира сезона 2019/2020.

Победу в этой дисциплине праздновал француз Кентен Фийон-Майе, вторым стал немец Бенедикт Доль, бронза у норвежца Йоханнеса Бё.

Что касается украинцев, то лучшим из наших стал Дмитрий Пидручный, который с 3 промахами финишировал на 28 месте. Артем Прима настрелял 4 дополнительных круга и в итоге стал предпоследним.

Кубок мира. Поклюка. Масс старт

Мужчины

1. Кентен Фийон-Майе (0 + 0 + 1 + 0)

2. Бенедикт Доль (0 + 1 + 0 + 0) (+ 10,0с.)

3. Йоханнес Бё (1 + 0 + 0 + 1) (+ 10,3с.)

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28. Дмитрий Пидручный (1 + 0 + 1 + 1) (+ 2.48,7с.)

29. Артем Прима (2 + 0 + 1 + 1) (+ 2.58,5с.)

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В статье: Артем Прима Дмитрий Пидручный Кубок мира по биатлону
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