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Йоханес Бё: Фуркад не боролся за подиум, а мешал мне

Биатлон
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Комментарий норвежца

Йоханес Бё: Фуркад не боролся за подиум, а мешал мне
UA-Футбол
Новина українською

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал результаты гонки с массовым стартом на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Его слова цитирует TV2:

"Это был хаос. Фуркад был то впереди, то сзади. Потом на торчке Долль проскочил вперед, и мы должны были достать его на подходе к последнему подъему.

Все выглядело так, что Фуркад больше был занят тем, чтобы испортить гонку мне, а не догнать Долля" - сказал Йоханнес.

Результаты гонки с массовым стартом у мужчин можно увидеть здесь.

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В статье: Мартен Фуркад Йоханнес Бе
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