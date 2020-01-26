Биатлон
Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Йоханес Бё: Фуркад не боролся за подиум, а мешал мне
Комментарий норвежца
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал результаты гонки с массовым стартом на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Его слова цитирует TV2:
"Это был хаос. Фуркад был то впереди, то сзади. Потом на торчке Долль проскочил вперед, и мы должны были достать его на подходе к последнему подъему.
Все выглядело так, что Фуркад больше был занят тем, чтобы испортить гонку мне, а не догнать Долля" - сказал Йоханнес.
Результаты гонки с массовым стартом у мужчин можно увидеть здесь.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...