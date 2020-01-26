Йоханес Бё: Фуркад не боролся за подиум, а мешал мне

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал результаты гонки с массовым стартом на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Его слова цитирует TV2:

"Это был хаос. Фуркад был то впереди, то сзади. Потом на торчке Долль проскочил вперед, и мы должны были достать его на подходе к последнему подъему.

Все выглядело так, что Фуркад больше был занят тем, чтобы испортить гонку мне, а не догнать Долля" - сказал Йоханнес.

Результаты гонки с массовым стартом у мужчин можно увидеть здесь.