Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Поклюка. Масс старт. Джима выступает неудачно, победу празднует Ханна Эберг
Результаты женского масс старта
Сегодня, 26 января в словенской Поклюке состоялась гонка с массовым стартом у женщин в рамках проведения 6 этапа Кубка мира сезона 2019/2020.
Победу в этой дисциплине праздновала шведка Ханна Эберг, второй стала итальянка Лиза Витоцци, бронза у французской спортсменки Анаис Бескон.
Что касается единой украинки, которая участвовала в гонке, то Юлия Джима с довольно медленной скоростью и 3 промахами сумела финишировать лишь на 25 позиции.
Кубок мира. Поклюка. масс старт
Женщины
1. Ханна Эберг (0 + 0 + 1 + 0)
2. Лиза Витоцци (0 + 0 + 0 + 0) (+ 6,5с.)
3. Анаис Бескон (0 + 0 + 0 + 0) (+ 27,6с.)
.
.
.
25. Юлия Джима (1 + 1 + 1 + 0) (+2.52,7с.)