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Поклюка. Масс старт. Джима выступает неудачно, победу празднует Ханна Эберг

Биатлон
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Результаты женского масс старта

Поклюка. Масс старт. Джима выступает неудачно, победу празднует Ханна Эберг
UA-Футбол
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Сегодня, 26 января в словенской Поклюке состоялась гонка с массовым стартом у женщин в рамках проведения 6 этапа Кубка мира сезона 2019/2020.

Победу в этой дисциплине праздновала шведка Ханна Эберг, второй стала итальянка Лиза Витоцци, бронза у французской спортсменки Анаис Бескон.

Что касается единой украинки, которая участвовала в гонке, то Юлия Джима с довольно медленной скоростью и 3 промахами сумела финишировать лишь на 25 позиции.

Кубок мира. Поклюка. масс старт

Женщины

1. Ханна Эберг (0 + 0 + 1 + 0)

2. Лиза Витоцци (0 + 0 + 0 + 0) (+ 6,5с.)

3. Анаис Бескон (0 + 0 + 0 + 0) (+ 27,6с.)

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25. Юлия Джима (1 + 1 + 1 + 0) (+2.52,7с.)

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В статье: Юлия Джима Кубок мира по биатлону Кубок мира Кубок мира по биатлону 2019-2020
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