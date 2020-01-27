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Конфуз Украины в эстафете, новый провал Меркушиной и возвращение Бё. Чем запомнился этап Кубка мира в Поклюке

Биатлон
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UA-Футбол анализирует выступление украинцев на шестом этапе Кубка мира 2019-2020.

Конфуз Украины в эстафете, новый провал Меркушиной и возвращение Бё. Чем запомнился этап Кубка мира в Поклюке
UA-Футбол
Новина українською

Последний этап Кубка мира перед чемпионатом мира в Антхольце для Украины стал неудачным – ни одного финиша в топ-10 в личных гонках, упущенный медальный шанс в одиночной смешанной эстафете и дисквалификация во второй эстафете, которая обошлась нам в 110 баллов в Кубке наций. А теперь давайте подробней остановимся на каждом спортсмене.

Мужчины

Дмитрий Пидручный. Лидер сборной Украины начал терять форму еще в Рупольдинге, а в Поклюке на своем уровне ему удалось провести только одиночную смешанную эстафету. Пидручный прошел четыре стрельбы без дополнительных патронов, а на лыжне проиграл всего 6 секунд относительно очень быстрого Ветле-Сьястада Кристиансена. И не вина Дмитрия, что Украина в итоговом протоколе стала лишь 5-й. Со своей стороны он сделал максимум и однозначно заслужил быть на подиуме.

С личными гонками в Поклюке у Пидручного не сложилось – в индивидуалке Дмитрий при аналогичном количестве промахов с Артемом Примой расположился на 12 строк ниже (30-е место), а в масс-старте показал предпоследний ход на лыжне и только на одном огневом рубеже закрыл все мишени.

Артем Прима. Марафон из трех этапов подряд не выдержал и Прима. Уик-энд в Поклюке Артем начал достойно, став 18-м в индивидуальной гонке при 17-м ходе на лыжне (позади остались Юлиан Эберхард, Доминик Виндиш, Эмильен Жаклен, Лукас Хофер и другие хорошие лыжники). А дальше все пошло по нисходящей – невыразительный этап в смешанной эстафете с четырьмя дополнительными патронами и привезенным почти трехминутным отставанием от лидеров и предпоследнее место в масс-старте с 29-м ходом на лыжне.

Конфуз Украины в эстафете, новый провал Меркушиной и возвращение Бё. Чем запомнился этап Кубка мира в Поклюке - изображение 1

Динамика выступлений Примы в Поклюке говорит о том, что в его баках банально закончился бензин. Но критиковать Артема язык не поворачивается – в январе он был самым стабильным украинцем в Кубке мира и заслуженно зашел в топ-25 личного зачета.

Артем Тищенко. Для Тищенко первый этап смешанной эстафеты стал своеобразным тестом на профпригодность – к сожалению, Артем показал, что в Антхольце на него рассчитывать не стоит. Всего с одним дополнительным патроном на стрельбище Тищенко умудрился передать эстафету на 19-м месте с отставанием от лидеров в 1 минуту и 45 секунд, причем львиную долю этого отставания Тищенко привез на последнем круге. И дело вовсе не в усталости – эстафета для украинца была первой гонкой за семь дней. Перевод Тищенко в Кубок IBU давно назревал. Проблема в том, что заменить Артема особо некем.

Сергей Семенов. В Поклюке Семенов стартовал только в индивидуальной гонке, став 40-м с двумя штрафными минутами и лишь 68-м ходом на лыжне. После возвращения в Кубок мира Сергей в четырех гонках ни разу не поднялся выше 36-го места. Чтобы рассчитывать на что-то серьезное в индивидуальной гонке чемпионата мира, Семенову недостаточно идеальной стрельбы. Большая загадка, как украинец за три недели собирается сбрасывать хотя бы минуту со своего гигантского отставания по лыжному ходу.

Конфуз Украины в эстафете, новый провал Меркушиной и возвращение Бё. Чем запомнился этап Кубка мира в Поклюке - изображение 2

Антон Дудченко. Дебютант Кубка мира приучил нас к своей отличной стрелковой подготовке, но почему-то на индивидуальные гонки точность Дудченко не распространяется. У Антона были четыре промаха в Эстерсунде, а в Поклюке он не закрыл три мишени и финишировал в седьмом десятке. Эта гонка стала для украинца лишь третьей в сезоне за пределами очковой зоны. Жаль, что эта локальная неудача постигла Дудченко на его любимом этапе.

Богдан Цымбал. Если Дудченко в своем первом сезоне в Кубке мира сходу начал попадать в топ-40, то Цымбал пока довольствуется мелкими шажочками по направлению к очковой зоне. 106-ю позицию в Оберхофе Богдан разменял на 88-е место в Рупольдинге, а в Поклюке еще раз обновил личный рекорд, заняв в индивидуальной гонке 65-е место при двух штрафных минутах.

Если так пойдет и дальше, то к концу сезона Цымбал будет стоять на подиуме вместе с Йоханнесом Бё и Мартеном Фуркадом. А если серьезно, то украинец остается одним из слабейших из той сотни спортсменов, которые регулярно выступают в Кубке мира.

Женщины

Елена Пидгрушная. Капитан сборной Украины второй этап подряд провела по усеченной программе, пропустив воскресный масс-старт. В индивидуальной гонке Пидгрушная трижды промазала на стрельбище, а 45-й ход на лыжне не позволил ей в итоговом протоколе оказаться выше 40-й позиции. На финальном этапе смешанной эстафеты Елена с безупречной стрельбой отыграла две позиции и вывела Украину на 10-е место, но недопонимание с судьями привело к дисквалификации команды и стало большим ударом для самой Пидгрушной.

Конфуз Украины в эстафете, новый провал Меркушиной и возвращение Бё. Чем запомнился этап Кубка мира в Поклюке - изображение 3

Юлия Джима. Словенский этап Кубка мира для Джимы сложился неплохо. В индивидуальной гонке киевлянка до последнего претендовала на топ-8, но промах на финальной стрельбе отбросил ее на 14-е место (второй лучший результат в сезоне). На третьем этапе смешанной эстафеты Юлия даже с четырьмя дополнительными патронами подняла Украину на две позиции. А вот масс-старт занести себе в актив Джима не может – при 25-м ходом на лыжне три штрафных круга для украинки были слишком большой роскошью.

Анастасия Меркушина. Штрафные круги Меркушиной в эстафетах – грустная традиция этого сезона. Провальная стрельба Анастасии уже стоила Украине медали в сингл-миксте Эстерсунда, а теперь то же самое произошло и в Поклюке. Круг штрафа на лежке перечеркнул блистательную работу Пидручного, но сломалась Анастасия не в эстафете, а на третьем огневом рубеже в индивидуальной гонке, когда двумя промахами в упор расстреляла свой первый за долгое время шанс на достойный результат в Кубке мира.

Конфуз Украины в эстафете, новый провал Меркушиной и возвращение Бё. Чем запомнился этап Кубка мира в Поклюке - изображение 4

Меркушина пока сохраняет доверие тренерского штаба, но Настя должна понимать, что ее попадание в состав на чемпионат мира произошло за выслугу лет. Прямо сейчас она не заслуживает поездки в Антхольц.

Дарья Блашко. Натурализованная украинка никак не может вернуть свою форму после болезни. В Поклюке Блашко обновила личный антирекорд в Кубке мира, став 77-й в индивидуальной гонке с 84-м ходом на лыжне (+5:32.6).

Еще месяц назад было сложно представить, что Блашко не поедет на чемпионат мира. Теперь Дарье путевку в Антхольц придется выгрызать в спринте на этапе Кубка IBU в Арбере.

Юлия Журавок. В Поклюке Журавок впервые в сезоне получила шанс выступить в Кубке мира. Казалось, в любимой индивидуальной гонке у Юлии есть все шансы на хорошие очки, но все закончилось четырьмя промахами и 68-м местом с 8-минутным отставанием от Дениз Херрманн.

Год назад на чемпионате мира Юлия Журавок в индивидуальной гонке заняла 14-е место. Сейчас от этого результата украинку отделяет целая пропасть.

MVP этапа – Йоханнес Бё (Норвегия)

Норвежец вернулся на лыжню после декретного отпуска и мгновенно в индивидуальной гонке прервал доминирование Мартена Фуркада, с идеальной стрельбой переиграв француза на его территории. В смешанной эстафете Бё-младший помог Норвегии взять серебро, а в масс-старте с двумя промахами замкнул топ-3 и отыграл еще несколько очков у Фуркада в борьбе за Большой хрустальный глобус. Сейчас норвежец проигрывает 119 баллов, но после вычета худших гонок его отставание уже не выглядит критическим.

Лучший лыжник – Кантен Фийон Майе (Франция)

Вице-лидер Кубка мира в Поклюке ногами выиграл индивидуальную гонку (+20 секунд относительно Фуркада и Йоханнеса Бё), был быстрейшим на первом этапе смешанной эстафеты, а в победном масс-старте на лыжне замкнул топ-3, снова оставив позади Фуркада.

Лучший снайпер – Анаис Бескон (Франция)

Бескон в Поклюке собрала впечатляющий урожай – победа в одиночной смешанной эстафете и бронзовые медали в индивидуальной гонке и масс-старте. Свой блестящий уик-энд в Словении француженка построила на практически безупречной стрельбе – в двух личных гонках Анаис закрыла 40 мишеней подряд, а в эстафете использовала лишь два дополнительных патрона. 60 из 62, 96%. Тот случай, когда цифры говорят лучше слов.

Герой этапа – Фабьен Клод (Франция)

На старт индивидуальной гонки 25-летний Клод выходил, уже зная, что его отец Жиль в Канаде провалился на снегоходе под лед и пропал без вести. Это каким же мужеством нужно обладать, чтобы в такой душераздирающий момент не просто встать на лыжи, но и завоевать первую в карьере медаль!

Момент этапа

Бенедикт Долль, Йоханнес Бё, Ветле-Сьястад Кристиансен и Мартен Фуркад на последних метрах масс-старта в Поклюке разыгрывали два места на подиуме. Лишними в этой разборке оказались Кристиансен и Фуркад, а Долль взял реванш у Бё за досадное поражение в эстафете Хохфильцена.

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В статье: Анастасия Меркушина Юлия Джима Йоханнес Бе Кубок мира по биатлону 2019-2020
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