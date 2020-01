Конфуз Украины в эстафете, новый провал Меркушиной и возвращение Бё. Чем запомнился этап Кубка мира в Поклюке

Последний этап Кубка мира перед чемпионатом мира в Антхольце для Украины стал неудачным – ни одного финиша в топ-10 в личных гонках, упущенный медальный шанс в одиночной смешанной эстафете и дисквалификация во второй эстафете, которая обошлась нам в 110 баллов в Кубке наций. А теперь давайте подробней остановимся на каждом спортсмене.

Мужчины

Дмитрий Пидручный. Лидер сборной Украины начал терять форму еще в Рупольдинге, а в Поклюке на своем уровне ему удалось провести только одиночную смешанную эстафету. Пидручный прошел четыре стрельбы без дополнительных патронов, а на лыжне проиграл всего 6 секунд относительно очень быстрого Ветле-Сьястада Кристиансена. И не вина Дмитрия, что Украина в итоговом протоколе стала лишь 5-й. Со своей стороны он сделал максимум и однозначно заслужил быть на подиуме.

С личными гонками в Поклюке у Пидручного не сложилось – в индивидуалке Дмитрий при аналогичном количестве промахов с Артемом Примой расположился на 12 строк ниже (30-е место), а в масс-старте показал предпоследний ход на лыжне и только на одном огневом рубеже закрыл все мишени.

Артем Прима. Марафон из трех этапов подряд не выдержал и Прима. Уик-энд в Поклюке Артем начал достойно, став 18-м в индивидуальной гонке при 17-м ходе на лыжне (позади остались Юлиан Эберхард, Доминик Виндиш, Эмильен Жаклен, Лукас Хофер и другие хорошие лыжники). А дальше все пошло по нисходящей – невыразительный этап в смешанной эстафете с четырьмя дополнительными патронами и привезенным почти трехминутным отставанием от лидеров и предпоследнее место в масс-старте с 29-м ходом на лыжне.

Динамика выступлений Примы в Поклюке говорит о том, что в его баках банально закончился бензин. Но критиковать Артема язык не поворачивается – в январе он был самым стабильным украинцем в Кубке мира и заслуженно зашел в топ-25 личного зачета.

Артем Тищенко. Для Тищенко первый этап смешанной эстафеты стал своеобразным тестом на профпригодность – к сожалению, Артем показал, что в Антхольце на него рассчитывать не стоит. Всего с одним дополнительным патроном на стрельбище Тищенко умудрился передать эстафету на 19-м месте с отставанием от лидеров в 1 минуту и 45 секунд, причем львиную долю этого отставания Тищенко привез на последнем круге. И дело вовсе не в усталости – эстафета для украинца была первой гонкой за семь дней. Перевод Тищенко в Кубок IBU давно назревал. Проблема в том, что заменить Артема особо некем.

Сергей Семенов. В Поклюке Семенов стартовал только в индивидуальной гонке, став 40-м с двумя штрафными минутами и лишь 68-м ходом на лыжне. После возвращения в Кубок мира Сергей в четырех гонках ни разу не поднялся выше 36-го места. Чтобы рассчитывать на что-то серьезное в индивидуальной гонке чемпионата мира, Семенову недостаточно идеальной стрельбы. Большая загадка, как украинец за три недели собирается сбрасывать хотя бы минуту со своего гигантского отставания по лыжному ходу.

Антон Дудченко. Дебютант Кубка мира приучил нас к своей отличной стрелковой подготовке, но почему-то на индивидуальные гонки точность Дудченко не распространяется. У Антона были четыре промаха в Эстерсунде, а в Поклюке он не закрыл три мишени и финишировал в седьмом десятке. Эта гонка стала для украинца лишь третьей в сезоне за пределами очковой зоны. Жаль, что эта локальная неудача постигла Дудченко на его любимом этапе.

Богдан Цымбал. Если Дудченко в своем первом сезоне в Кубке мира сходу начал попадать в топ-40, то Цымбал пока довольствуется мелкими шажочками по направлению к очковой зоне. 106-ю позицию в Оберхофе Богдан разменял на 88-е место в Рупольдинге, а в Поклюке еще раз обновил личный рекорд, заняв в индивидуальной гонке 65-е место при двух штрафных минутах.

Если так пойдет и дальше, то к концу сезона Цымбал будет стоять на подиуме вместе с Йоханнесом Бё и Мартеном Фуркадом. А если серьезно, то украинец остается одним из слабейших из той сотни спортсменов, которые регулярно выступают в Кубке мира.

Женщины

Елена Пидгрушная. Капитан сборной Украины второй этап подряд провела по усеченной программе, пропустив воскресный масс-старт. В индивидуальной гонке Пидгрушная трижды промазала на стрельбище, а 45-й ход на лыжне не позволил ей в итоговом протоколе оказаться выше 40-й позиции. На финальном этапе смешанной эстафеты Елена с безупречной стрельбой отыграла две позиции и вывела Украину на 10-е место, но недопонимание с судьями привело к дисквалификации команды и стало большим ударом для самой Пидгрушной.

Юлия Джима. Словенский этап Кубка мира для Джимы сложился неплохо. В индивидуальной гонке киевлянка до последнего претендовала на топ-8, но промах на финальной стрельбе отбросил ее на 14-е место (второй лучший результат в сезоне). На третьем этапе смешанной эстафеты Юлия даже с четырьмя дополнительными патронами подняла Украину на две позиции. А вот масс-старт занести себе в актив Джима не может – при 25-м ходом на лыжне три штрафных круга для украинки были слишком большой роскошью.

Анастасия Меркушина. Штрафные круги Меркушиной в эстафетах – грустная традиция этого сезона. Провальная стрельба Анастасии уже стоила Украине медали в сингл-миксте Эстерсунда, а теперь то же самое произошло и в Поклюке. Круг штрафа на лежке перечеркнул блистательную работу Пидручного, но сломалась Анастасия не в эстафете, а на третьем огневом рубеже в индивидуальной гонке, когда двумя промахами в упор расстреляла свой первый за долгое время шанс на достойный результат в Кубке мира.

Меркушина пока сохраняет доверие тренерского штаба, но Настя должна понимать, что ее попадание в состав на чемпионат мира произошло за выслугу лет. Прямо сейчас она не заслуживает поездки в Антхольц.

Дарья Блашко. Натурализованная украинка никак не может вернуть свою форму после болезни. В Поклюке Блашко обновила личный антирекорд в Кубке мира, став 77-й в индивидуальной гонке с 84-м ходом на лыжне (+5:32.6).

Еще месяц назад было сложно представить, что Блашко не поедет на чемпионат мира. Теперь Дарье путевку в Антхольц придется выгрызать в спринте на этапе Кубка IBU в Арбере.

Юлия Журавок. В Поклюке Журавок впервые в сезоне получила шанс выступить в Кубке мира. Казалось, в любимой индивидуальной гонке у Юлии есть все шансы на хорошие очки, но все закончилось четырьмя промахами и 68-м местом с 8-минутным отставанием от Дениз Херрманн.

Год назад на чемпионате мира Юлия Журавок в индивидуальной гонке заняла 14-е место. Сейчас от этого результата украинку отделяет целая пропасть.

MVP этапа – Йоханнес Бё (Норвегия)

Норвежец вернулся на лыжню после декретного отпуска и мгновенно в индивидуальной гонке прервал доминирование Мартена Фуркада, с идеальной стрельбой переиграв француза на его территории. В смешанной эстафете Бё-младший помог Норвегии взять серебро, а в масс-старте с двумя промахами замкнул топ-3 и отыграл еще несколько очков у Фуркада в борьбе за Большой хрустальный глобус. Сейчас норвежец проигрывает 119 баллов, но после вычета худших гонок его отставание уже не выглядит критическим.

Лучший лыжник – Кантен Фийон Майе (Франция)

Вице-лидер Кубка мира в Поклюке ногами выиграл индивидуальную гонку (+20 секунд относительно Фуркада и Йоханнеса Бё), был быстрейшим на первом этапе смешанной эстафеты, а в победном масс-старте на лыжне замкнул топ-3, снова оставив позади Фуркада.

Лучший снайпер – Анаис Бескон (Франция)

Бескон в Поклюке собрала впечатляющий урожай – победа в одиночной смешанной эстафете и бронзовые медали в индивидуальной гонке и масс-старте. Свой блестящий уик-энд в Словении француженка построила на практически безупречной стрельбе – в двух личных гонках Анаис закрыла 40 мишеней подряд, а в эстафете использовала лишь два дополнительных патрона. 60 из 62, 96%. Тот случай, когда цифры говорят лучше слов.

Герой этапа – Фабьен Клод (Франция)

На старт индивидуальной гонки 25-летний Клод выходил, уже зная, что его отец Жиль в Канаде провалился на снегоходе под лед и пропал без вести. Это каким же мужеством нужно обладать, чтобы в такой душераздирающий момент не просто встать на лыжи, но и завоевать первую в карьере медаль!

Момент этапа

Бенедикт Долль, Йоханнес Бё, Ветле-Сьястад Кристиансен и Мартен Фуркад на последних метрах масс-старта в Поклюке разыгрывали два места на подиуме. Лишними в этой разборке оказались Кристиансен и Фуркад, а Долль взял реванш у Бё за досадное поражение в эстафете Хохфильцена.

