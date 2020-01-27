Брынзак: Меркушиной надо показать себя в одиночном миксте

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал неудачное выступление Анастасии Меркушиной на этапе Кубка мира в Поклюке, а также отметил, что тренерский штаб возлагает на нее большие надежды на чемпионате мира в Антхольце.

"По сообщениям из Поклюки, тренеры изначально не планировали заявлять Анастасию Меркушину в индивидуальную гонку, но сама спортсменка, якобы, настояла на участии. Соответствует ли это действительности, и каким был изначальный план для Насти на этот этап?

"Не сама Настя, а вместе со своим личным тренером. Действительно, тренеры планировали задействовать ее в эстафете, но спортсменка и ее отец убеждали, что им нужно предварительно «разбежаться» в личной гонке, почувствовать соревновательный ритм. К тому же, там больше был вопрос с Леной, а не с Настей – я считаю, что Пидгрушной не стоило бежать индивидуальную гонку. Что же касается Меркушиной, то особого конфликта там не было: пробежала – и пробежала. Хотя, повторюсь, изначально мы не планировали ставить ее в эту гонку.

Были ли какие-то предварительные договоренности об этом, перед тем как Настя из Оберхофа отправлялась на тренировочный сбор?

- Мы говорили, что Насте надо в первую очередь показать себя в одиночном миксте, потому что мы рассчитываем на нее на чемпионате мира, и для нас это – главное. Индивидуальная гонка не настолько важна, потому что ясно, что даже с нулями она не сможет бороться за медаль, а именно призовые места важны для нас на чемпионате мира. Потому главная цель, которую ставили перед Настей – показать себя надежным бойцом в эстафете. Сейчас сложно сказать – может быть, действительно было бы лучше, если бы она не бежала перед эстафетой индивидуальную гонку. Но все равно мы верим, что на чемпионате мира Настя справится – даже по теории вероятности не может она в стольких эстафетах подряд зарабатывать штрафные круги. И мы верим, что в Антхольце звезды сойдутся, и она отработает нормально.