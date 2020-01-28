Блашко не выступит на чемпионате мира

Тренер сборной Украины Валерий Лесников после этапа Кубка мира в Поклюке заявил, что Дарья Блашко в спринте на этапе Кубка IBU в Арбере поборется за место на чемпионате мира.

Президент ФБУ Владимир Брынзак опроверг эту информацию.

"Блашко не будет отбираться на ЧМ. Сейчас она поедет домой, пройдет там обследование, восстановится. Потому что надо разобраться в причинах такого резкого падения функциональных возможностей после Нового года и неготовности бороться на уровне Кубка мира. Поэтому, скорее всего, она не поедет и в Арбер", - сказал Брынзак.

Дарья Блашко в общем зачете Кубка мира с 59-ю очками занимает 48-е место. В 2020 году натурализованная украинка в двух личных гонках на этапах в Рупольдинге и Поклюке ни разу не попала в топ-60.